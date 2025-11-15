Власти ДРК и повстанцы из М23 подписали рамочный документ об урегулировании

Всеобъемлющий мирный договор планируется оформить позднее

ДОХА, 15 ноября. /ТАСС/. Представители правительства Демократической Республики Конго (ДРК) и повстанческого Альянса реки Конго (АРК), в который входит группировка "Движение 23 марта" (М23), подписали рамочный документ о мирном урегулировании конфликта на востоке страны, передает корреспондент ТАСС.

Подписи под рамочным соглашением поставили исполнительный секретарь АРК/М23 Бенжамен Мбонимпа и представитель президента ДРК Самбу Мамбу. Как сообщил ТАСС источник, этот документ стал очередным шагом на пути к заключению сторонами конфликта всеобъемлющего мирного договора, который будет подписан позднее.

Выступая на церемонии подписания в отеле Sheraton Grand, государственный министр в катарском МИД Мухаммед аль-Хулейфи назвал этот документ "поистине историческим достижением". Он поблагодарил делегации правительства ДРК и М23 за серьезность намерений, отметив, что сейчас предпринимаются усилия для достижения мира на земле путем создания механизмов реализации договоренностей.

19 июля конголезские власти и повстанцы подписали в Дохе декларацию о принципах урегулирования ситуации на востоке ДРК. Стороны взяли на себя обязательство к 18 августа подписать мирное соглашение, однако так и не смогли договориться о параметрах всеобъемлющего урегулирования. В создавшейся ситуации Катар направил 17 августа сторонам конфликта проект текста мирного соглашения. Повстанцы отказались рассматривать его до тех пор, пока правительство ДРК не освободит находящихся в заключении членов АРК/М23. Мирный процесс возобновился после того, как в сентябре правительство ДРК и повстанцы согласовали механизм освобождения пленных, но обмен до сих пор не состоялся.

14 октября стороны заключили в Катаре соглашение о мониторинге "постоянного прекращения огня", сообщало агентство Reuters. Подписание документа было одним из условий начала переговоров по всеобъемлющему мирному соглашению.