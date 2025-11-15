Евродепутат Картайзер назвал отмену шенгенских мультивиз для РФ бессмысленной

Этим решением Евросоюз наносит ущерб своей экономике, считает парламентарий от Люксембурга

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Решение Евросоюза перестать выдавать россиянам шенгенские визы для многократных поездок не имеет никакого смысла и наносит ущерб экономике ЕС. Об этом сообщил ТАСС евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

Читайте также

Каждый раз за новой. Что известно о запрете ЕК на мультивизы для россиян

"Визовый вопрос вызывает беспокойство, потому что по факту это ограничение направлено против отдельных граждан России. Таким образом, фактически мы нацеливаемся на россиян, которые хотели бы провести отпуск в Европейском союзе или поехать в ЕС по другой причине", - сказал он по итогам встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким на полях форума "БРИКС - Европа".

По словам Картайзера, в ЕС "до недавнего времени было несколько миллионов российских туристов, например, во Франции, в Италии - и, разумеется, потеря этих туристов является экономической потерей для некоторых наших государств-членов, которые россияне посещали довольно часто". "Это вновь наносит ущерб нашей собственной экономике в Европейском союзе, и это, на мой взгляд, бессмысленная инициатива", - подчеркнул он.

По словам евродепутата, идея Брюсселя заключалась в том, что россияне на фоне отмены мультивиз выразят недовольство правительством РФ. Однако, добавил он, "реакция такова, что народ России проявит солидарность со своим правительством в сложившихся обстоятельствах и просто выберет другие туристические направления". "Так что мы снова вредим собственной экономике, не достигая ничего, что имело бы какую-либо ценность в контексте текущего кризиса", - подчеркнул он.

Как указал Картайзер, Европе "нужно больше разумных людей". "Я надеюсь, что выборы в Европе, которые состоятся в ближайшие годы, приведут к тому, что в правительства придут другие люди, возможно более разумные, чем те, что у нас сейчас. Я действительно надеюсь на перемены и что мы сможем скоро преодолеть этот кризис", - заключил политик.