В Болгарии заявили, что свободный мир находится к востоку от железного занавеса

Член Национального парламента Костадин Костадинов отметил, что "нынешняя неолиберальная диктатура ЕС <...> не будет вечной"

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Европа снова разделена железным занавесом, но свободный мир теперь находится к востоку от него. Об этом на II международном симпозиуме "БРИКС - Европа" заявил член Национального парламента Болгарии, лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

"Спустя 36 лет после окончания холодной войны Европа снова разделена железным занавесом, но на этот раз свободный мир находится к востоку от него", - сказал лидер болгарской партии.

Он также напомнил, что в России неоднократно заявляли, что у Москвы нет недружественных народов, есть недружественные правительства.

"А правительства, как известно, не вечны, они могут меняться. Вечных диктатур тоже не существует, и нынешняя неолиберальная диктатура ЕС тоже не будет вечной", - подчеркнул он.

Костадинов выразил уверенность, что будущее за сотрудничеством между странами.

"Верю в традиционные общечеловеческие ценности, справедливые для всех людей, рас и культур. Верю, что нет цивилизованных и нецивилизованных стран, есть просто страны", - добавил он.

Симпозиум "БРИКС - Европа" организован партией "Единая Россия", международным движением "Другая Украина" и Институтом Европы РАН. В симпозиуме принимают участие 12 членов Европарламента и более 15 депутатов национальных парламентов европейских стран. Также на конференции представлены Алжир, Белоруссия, Бразилия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Куба, Эфиопия и ЮАР.

Ключевые темы симпозиума - диалог между Европой и БРИКС, поиск выхода из кризиса в отношениях между Россией и Евросоюзом, преодоление последствий конфронтационной политики руководства ЕС, защита прав национальных меньшинств и выработка новых стратегий для Европы в многополярном мире.