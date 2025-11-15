Белоруссия назвала время начала регистрации перед пунктами пропуска в Польшу

Электронная очередь из водителей будет организована в очереди в зонах ожидания перед КПП "Берестовица" и "Брузги"

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Регистрация водителей в электронной очереди в зонах ожидания перед пунктами пропуска (ПП) "Берестовица" и "Брузги" на границе с Польшей начнется с 20:00 (время совпадает с московским) 16 ноября. Об этом сообщили в белорусском Госпогранкомитете.

"С учетом функционирования системы электронной очереди перед пунктами пропуска "Берестовица" (с польской стороны - "Бобровники") и "Брузги" ("Кузница Белостоцкая") Государственный пограничный комитет информирует, что регистрация в зонах ожидания перед указанными пунктами пропуска начнется с 20:00 16 ноября", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По его данным, с 02:00 17 ноября в международном автодорожном пункте пропуска "Берестовица - Бобровники" границу смогут пересекать легковые автомобили, автобусы, а также грузовые транспортные средства из стран Европейского союза, стран - участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии. В пункте пропуска "Брузги - Кузница Белостоцкая" - только легковые автомобили.

Ранее в Государственном таможенном комитете Белоруссии сообщили, что Польша уведомила белорусскую сторону о предстоящем открытии двух пунктов пропуска на границе, Минск к этому готов.

28 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны готовы в ноябре открыть еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией - в Бобровниках и Кузнице. Он подчеркивал, что отложил открытие этих КПП еще в конце октября в связи с необходимостью согласовать действия с Литвой. 29 октября Вильнюс на фоне борьбы с контрабандой постановил закрыть литовско-белорусскую границу до конца ноября.