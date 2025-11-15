La Repubblica: итальянская "Лига" может не продлить поставки оружия Украине

Голосование должно состояться в декабре - январе, пишет газета

РИМ, 15 ноября. /ТАСС/. Партия "Лига", входящая в правящую коалицию Италии, может заблокировать поставки оружия Киеву. Об этом пишет газета La Repubblica, указывая, что внутри правящего большинства возникли разногласия по этому вопросу на фоне коррупционного скандала на Украине.

Как пишет газета, лидер "Лиги", вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини готов просить премьер-министра Джорджу Мелони остановить поставки итальянского оружия Киеву. Новое голосование по вопросу продления оказания военной помощи Украине до конца 2026 года должно состояться в декабре - январе.

По данным издания, Сальвини не подтвердил, что поддерживает поставки вооружения, отметив, что "надо посмотреть, что будет с коррупцией". Ранее он заявлял, что "не хочет подпитывать коррупцию", а вице-секретарь партии Сильвия Сардоне призывала итальянское правительство "серьезно задуматься над финансированием Украины".

Ранее La Repubblica утверждала, что из-за нежелания "Лиги" поставлять оружие Киеву затормозился процесс заказа американского оружия по программе Purl (механизм, в рамках которого союзники Киева выкупают вооружения для Украины из американских запасов). Как отмечало издание, по этой причине отменился визит министра обороны Гуидо Крозетто в США. При это Мелони, пишет газета, сохраняет осторожность и осмотрительность, дожидаясь, как будет развиваться коррупционный скандал, не желая подвергать риску правительство.