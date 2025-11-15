Орбан: Европа должна предложить России новую систему безопасности

Однако по словам премьер-министра Венгрии, чтобы вести подобный диалог с Россией, Европа должна быть сильной в военном плане

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что создание в Европе новой системы безопасности с участием России должно стать условием прекращения конфликта на Украине.

"Если мы сможем предложить русским европейскую систему безопасности, которая будет означать безопасность и для нас, и для них, то мы сможем договориться с ними о прекращении войны на Украине", - заявил глава правительства, выступая на антивоенном митинге в городе Дьёр на северо-западе страны.

По его мнению, чтобы вести об этом диалог с Россией, Европа должна быть сильной в военном плане. "Конечно, для этого нужна сила, потому что русские - прирожденные воины, они соглашаются с тем, в ком видят силу. Поэтому важно быть сильным. Однако нам необязательно быть сильными, чтобы вести войну, мы должны уметь находить баланс и заключать сделки с русскими. Это философия, которой я придерживаюсь", - сказал Орбан, выступление которого транслировал телеканал М1.

Он напомнил, что после окончания холодной войны в 1990-х годах НАТО стала приближаться к российским границам, возник вопрос о вступлении в альянс Украины и Россия увидела в этом угрозу своей безопасности. Россия "посчитала такой процесс опасным" и решила его предотвратить, отметил премьер. Он подчеркнул, что, с его точки зрения, это не оправдывает, но по крайней мере объясняет действия Москвы.

Ранее Орбан уже заявлял о необходимости создания в Европе новой системы безопасности с учетом интересов России. Он также призывал лидеров Евросоюза начать диалог с Москвой по примеру нынешней администрации США.