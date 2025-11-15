Экс-аналитик ЦРУ: Трамп вынужден осознать невозможность давления на Россию

По словам Скотта Риттера, "администрация Трампа сталкивается с новой реальностью, и она состоит в том, что США не могут навязывать России свою волю"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп приходит к осознанию, что России невозможно навязать чужую волю под давлением. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

Экс-аналитику ЦРУ был задан вопрос, почему американская администрация поменяла свой вектор по Украине и ввела новые санкции против России. "Я думаю, администрация Трампа сталкивается с новой реальностью, и она состоит в том, что США не могут навязывать России свою волю. У России есть свои запросы и требования, которые должны быть удовлетворены", - сказал он.

По словам Риттера, администрация Трампа "испытывает политические трудности, имея дело с этой реальностью": с одной стороны, в Вашингтоне хотят мира с Россией, но, с другой стороны, им нужно "успокоить определенный сегмент электората в Америке, который настроен на поддержку Украины".

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции, которые затронули деятельность компаний "Роснефть" и "Лукойл", существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб российско-американским отношениям, констатировал президент.