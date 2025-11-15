В Берлине проходит демонстрация в поддержку Палестины

Активисты призывают прекратить поставки оружия Израилю, остановить геноцид в Газе и требуют, чтобы "военные преступники предстали перед судом"

Редакция сайта ТАСС

© Кристина Зоркина/ ТАСС

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Демонстрация в поддержку Палестины и против Израиля проходит в Берлине. Активисты собрались у станции метро "Вильмерсдорфер штрассе" в берлинском районе Шарлоттенбург и направились маршем в сторону центра к Виттенбергерплатц, где запланирован финальный митинг, передает корреспондент ТАСС.

В руках они держат палестинские флаги, плакаты и транспаранты с надписями в поддержку Палестины. Участники манифестации под названием "Солидарность с Палестиной. Никаких поставок оружия Израилю" скандируют различные пропалестинские лозунги. Активисты, среди прочего, призывают прекратить поставки оружия Израилю, остановить геноцид в Газе и требуют, чтобы "военные преступники предстали перед судом".

По данным организаторов, на манифестацию зарегистрировались 500 человек. Точных данных о числе участников демонстрации пока нет. На вопрос о числе активистов представитель местных правоохранительных органов сообщил корреспонденту ТАСС, что точные цифры появятся только позже вечером.

Демонстрация проходит мирно, безопасность участников обеспечивают многочисленные сотрудники берлинской полиции. Демонстрантов сопровождает большое количество полицейских машин. Пока серьезных инцидентов не зафиксировано.

15 сентября канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил войну всем формам антисемитизма в Германии и отметил, что потрясен новой вспышкой этого явления в стране. После обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного проникновением 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, в Германии практически регулярно проходят демонстрации в поддержку Палестины. 8 октября 2023 года занимавший тогда пост канцлера ФРГ Олаф Шольц заявлял, что в Германии будут тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения.