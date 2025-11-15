"Страна": у ЕС есть два варианта требований к Зеленскому из-за коррупции

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Европейский союз не станет игнорировать коррупционный скандал на Украине и может принять жесткие меры против Владимира Зеленского и его близкого окружения. К такому выводу приходит в своей аналитической статье издание "Страна".

Оно отмечает, что вскоре Зеленский отправится в Париж на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Страна" не исключает, что основной темой встречи может стать именно коррупционное дело против украинского бизнесмена и близкого друга Зеленского Тимура Миндича.

"Теперь главный вопрос - какие практические шаги они [европейские страны] предпримут. С учетом того, что коррупционный скандал уже широко используется как аргумент сторонникам прекращения (или сокращения) финансовой помощи Украине", - отмечается в статье.

Издание полагает, что у Евросоюза два варианта действий против Зеленского. Первый - от него потребуют отправить попавших в скандал чиновников в СИЗО, провести программу борьбы с коррупцией, расширить роль международных экспертов в конкурсе по отбору руководителей силовых структур, таможни и налоговой. Второй вариант, более жесткий, предполагает, что Европа заставит Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и правительство премьер-министра Юлии Свириденко, заменив их на неких людей, "понятных" Западу, близких к грантовым структурам и посольствам Группы семи.

"Неизвестно, правда, захотят ли европейцы сейчас выдвинуть столь жесткие и широкие требования Зеленскому, но если это произойдет, то Банковой (на Банковой улице в Киеве расположен офис Зеленского, название стало нарицательным - прим. ТАСС) будет очень трудно их проигнорировать, учитывая зависимость от финансовой поддержки ЕС", - заключает издание.

Коррупционный скандал

10 ноября независимые от офиса Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, бывшего на момент расследуемых событий главой Минэнерго, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения по этому делу были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, которого также называют человеком из ближнего окружения Зеленского. Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны.