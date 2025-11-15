В США заявили о вере в мирное урегулирование конфликта на Украине

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер назвал мир "единственным жизнеспособным путем вперед"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что по-прежнему считает возможным мирное урегулирование на Украине.

"Я, как и президент [США Дональд] Трамп, продолжаю считать, что мир - это единственный жизнеспособный путь вперед", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax. По словам Уитэкера, конфликт на Украине превратился в своего рода "боевую лабораторию будущего" и продемонстрировал, как сильно изменились современные способы ведения военных действий.