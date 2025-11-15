Медведчук сообщил о взаимодействии "Другой Украины" с Госдумой

Совместная работа позволяет оперативно подготавливать предложения по устранению правовых несоответствий и выработке нормативных решений, необходимых для защиты интересов украинцев в России, указал глава движения

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Движение "Другая Украина" принимает участие в работе комитетов и рабочих комиссий Госдумы по вопросам совершенствования российского законодательства, касающегося правового положения и интересов украинцев, ставших гражданами РФ. Об этом рассказал глава движения Виктор Медведчук в интервью ТАСС.

По его словам, такая форма сотрудничества была организована после его "неоднократных встреч" с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"После моей встречи неоднократно с Володиным он своим распоряжением включил в рабочие комитеты, в рабочие комиссии отдельных комитетов Государственной думы наших представителей", - сообщил Медведчук.

Представители движения, отметил он, занимаются экспертной и консультационной работой.

"Они консультируют, предоставляют нормативную базу, предлагают свои совершенствования действующего законодательства в плане того, что является пробелом в отношении украинцев, ставших россиянами", - подчеркнул политик.

Медведчук добавил, что такое взаимодействие позволяет оперативно подготавливать предложения по устранению правовых несоответствий и выработке нормативных решений, необходимых для защиты интересов украинцев в РФ.