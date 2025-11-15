Медведчук: выборы в Госдуму в новых регионах пройдут абсолютно нормально

При этом глава движения "Другая Украина" не исключил разного рода провокаций со стороны Киева

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Глава движения "Другая Украина", политик Виктор Медведчук в интервью ТАСС выразил уверенность, что предстоящие выборы в Госдуму в регионах Донбасса и Новороссии пройдут нормально и организованно, так же, как и по всей территории страны. При этом он не исключил разного рода провокаций со стороны властей Киева.

"Уверен, что выборы на новых территориях пройдут абсолютно нормально. Люди, которые проголосовали за вхождение в состав России, сделали свой выбор сознательно", - отметил он.

Политик подчеркнул, что уровень жизни в Донбассе и Новороссии сегодня значительно выше, чем на Украине: "Люди получают новые социальные выплаты, имеют возможность трудоустраиваться и выбирать работу по профессиональным навыкам, по желанию и по уровню заработной платы", - отметил он.

Медведчук добавил, что такие социальные условия создают основу для активного участия граждан в выборах в отличие от ситуации на Украине, где, по его словам, нынешние власти в Киеве запретили неугодные им СМИ, партии, а "десятки тысяч людей посадили в тюрьму". "С учетом этих обстоятельств люди получают лучшие условия повседневной жизни и могут уверенно участвовать в голосовании", - пояснил политик.

Он отметил, что российская политическая система предоставляет широкий выбор: "В стране существует достаточно объемная политическая палитра - есть "Единая Россия", коммунисты, либерал-демократы, новые политические силы. Каждый может найти ту политическую силу, которая отвечает его интересам".

Медведчук не исключил со стороны Украины разного рода провокаций. "Они, конечно же, будут. И, наверное, будут попытки терактов. Но ведь вы знаете, люди уже настолько привыкли и адаптировались к реальной политике этой украинской клики <...>. Но при этом я думаю, что российские избиратели, в лице в том числе и вчерашних украинцев, они справятся с выбором и сделают его правильным", - заключил он.