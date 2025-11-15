В офисе Зеленского назвали коррупцию неотъемлемой частью экономики

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что коррупционные скандалы всплывают везде

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя дело против бизнесмена Тимура Миндича, заявил, что коррупция - неотъемлемая часть современной экономики.

"Коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью, еще раз подчеркну, к сожалению, неотъемлемой частью современной экономики", - сказал он на видео, которое опубликовало издание "Страна".

По словам Подоляка, подобные скандалы всплывают везде, в разных странах, а в этом вопросе важна реакция властей. Он считает, что в отношении данного случая Украина "быстро на это реагирует и жестко реагирует".

Это высказывание вызвало недоумение у ряда депутатов Верховной рады. "Для тех, кто прогуливал экономику в школе: деньги в энергетике воровал не Миндич, а современная экономика. Мощно", - прокомментировал в своем телеграм-канале Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). А депутат Ярослав Железняк иронично заявил у себя в телеграм-канале, что он не намерен "спорить с лучшими интеллектуальными представителями офиса [Зеленского]".