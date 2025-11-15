Фидан: мирные переговоры по Украине могут пройти в Турции

Пришла пора для мира, указал глава МИД республики

СТАМБУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Перспектива мирных переговоров по Украине уже просматривается, и не исключено, что они пройдут в Турции. Такое мнение выразил в эфире телеканала A Haber глава МИД республики Хакан Фидан.

"Появится ли в ближайшее время стол для мирных переговоров [по Украине] в Турции? Сейчас мы в это верим. Я верю, что это произойдет в Турции. Это может произойти где-то в другом месте, но я убежден, что уже пришла пора для мира, и он наступит", - сказал министр.

Он отметил, что политика Анкары в вопросе урегулирования на Украине изначально является последовательной.

"Однако в Америке и Европе есть влиятельные круги, которые не хотят прекращения войны. С приходом к власти администрации [Дональда] Трампа Америка фактически пришла к тому же выводу, что и мы", - указал Фидан. Он добавил, что наметились изменения в позиции европейских лидеров по вопросу о прекращении украинского конфликта, и напомнил о переговорах, которые недавно провели в Анкаре премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.