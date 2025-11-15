СБ ООН 17 ноября проголосует по резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе

Голосование состоится в 01:00 мск 18 ноября

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН 17 ноября проголосует по подготовленному США проекту резолюции в поддержку мирного плана американского лидера Дональда Трампа по сектору Газа. Об этом сообщила пресс-служба постпредства Сьерра-Леоне при всемирной организации.

"Голосование по проекту резолюции США состоится в понедельник в 17:00 (01:00 мск вторника - прим. ТАСС)", - указали в миссии Сьерра-Леоне, исполняющей функции председателя Совбеза в ноябре.

Российское постпредство при ООН сообщило в пятницу, что РФ была вынуждена подготовить альтернативный американскому проект резолюции по достижению устойчивого мира в Газе. Российский документ предусматривает поручение генеральному секретарю ООН подготовить доклад Совету Безопасности с опциями по выполнению соответствующих положений плана Трампа. В дипмиссии также подчеркнули, что ключевое значение имеет и сохранение наработанной за долгие десятилетия международно-правовой базы по ближневосточному урегулированию на основе формулы "двух государств". Резолюции СБ ООН должны подтверждать фундаментальные решения и принципы, прежде всего двухгосударственную формулу палестино-израильского урегулирования, убеждены в российской миссии.

Ранее постоянное представительство США при ООН сообщило, что американский проект резолюции включает положения в поддержку "международных стабилизационных сил" и обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без [радикального палестинского движения] ХАМАС". Американская миссия также сообщила, что с начала ноября ведет переговоры в СБ ООН по своему документу.