Фидан: состав палестинского комитета для управления Газой уже определен

Глава турецкого МИД подчеркнул, что для управления повседневной жизнью в городе важно создать внеполитический комитет, состоящий из палестинцев

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Список лиц, которые войдут в состав палестинского комитета и будут руководить сектором Газа в переходный период, уже утвержден. Об этом заявил в эфире телеканала A Haber глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Необходимо ускорить поставки медицинских материалов, основных продуктов питания и предметов первой необходимости в Газу. Нужно организовать временные места для проживания. В этом плане важна реализация соответствующего проекта в Совете Безопасности ООН. Там, как вы знаете, один из важнейших вопросов - это создание находящегося вне политики комитета, состоящего из палестинцев, который будет регламентировать повседневную жизнь в Газе, включая решение вопросов электричества, воды, продовольствия и так далее. Имена участников этого комитета уже определены. Движение ХАМАС неоднократно заявляло о готовности передать управление Газой этому палестинскому комитету", - сказал министр.

Он подчеркнул, что речь идет о лицах, находящихся вне политической арены, но которые "известны и которых принимают в регионе". Однако, по словам Фидана, для реализации механизма управления Газой необходимо решить вопрос о том, "как будет выстроена связь между "Советом мира" (орган, который предлагают создать США - прим. ТАСС) и этим комитетом".

"Палестинский комитет возьмет на себя повседневное управление Газой. Нужно будет создать полицейские силы, на что потребуется время. Именно этот временной промежуток создает уязвимость. В этот период будет сложно обеспечить поступление необходимого количества гуманитарной помощи. Иногда бывает сложно предотвратить нарушения, которые приводят к гибели людей и массовым убийствам. Вмешательство американцев в этот процесс чрезвычайно важно", - отметил глава МИД.