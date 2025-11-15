NYT: Мадуро предлагал США контроль над частью нефтяных ресурсов Венесуэлы

По данным издания, обсуждение этого вопроса сторонами не прекращено полностью

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предлагал США передачу контроля над большой частью нефтяных месторождений республики. С таким утверждением выступила газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, лидер Венесуэлы, чтобы избежать военной конфронтации, ранее сделал президенту США Дональду Трампу предложение, по которому Соединенные Штаты фактически получили бы права на значительную часть энергетических ресурсов республики. Согласно информации источников издания, Трамп отказался от переговоров, но тем не менее обсуждение данного вопроса сторонами не прекращено полностью, а развертывание авианосной группы у берегов Венесуэлы призвано дать американской администрации дополнительный рычаг давления на Мадуро.

Как заявил газете неназваный европейский чиновник, представители США заявляют, что Вашингтон "просто повышает градус" напряженности и надеется, что Мадуро покинет страну или будет задержан и выслан в Соединенные Штаты.

Трамп в пятницу заявил, что сформировал мнение о действиях, которые следует предпринять Вашингтону в отношении Венесуэлы, однако не привел подробностей. Хозяин Белого дома сказал, что США "добились большого прогресса с Венесуэлой в том, что касается прекращения поставок наркотиков".

Телеканал CBS News в четверг сообщил, что Пентагон представил Трампу обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям. В пресс-службе ведомства в ответ на запрос ТАСС отказались комментировать эту информацию. Военные США также заявили о начале операции "Южное копье" (Southern Spear) по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями. Пентагон во вторник сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки около 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, в результате чего погибли около 80 человек. Как минимум после одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб не торговец наркотиками, а рыбак из его страны.