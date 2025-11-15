Писториус рассказал, почему ФРГ не будет создавать запасы БПЛА

В этой сфере все быстро меняется, пояснил министр

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не будет создавать запасы беспилотников, поскольку это не имеет смысла, так как в этой сфере все очень быстро меняется.

"В разработке беспилотников мы наблюдаем все более короткие циклы инноваций. Технологии кардинально меняются в течение всего двух-трех месяцев, в том числе в сфере борьбы с беспилотниками. Вот почему не имело бы смысла сегодня накапливать беспилотники на миллиарды евро, которые уже послезавтра устареют", - сказал Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Вместо этого, по его словам, ФРГ "будет искать новые методы закупок".

"Мы будем разрабатывать самостоятельно, с самого начала объединяя пользователей и разработчиков. Вместе с компаниями мы обеспечим быстрое массовое производство этих передовых вариантов в случае возникновения оборонных задач", - подчеркнул министр.

В то же время, отметил Писториус, конфликт на Украине показывает, что БПЛА имеют важное значение "в современной войне". "Тем не менее тяжелая техника продолжит играть решающую роль. Военные эксперты утверждают, что будущая война будет носить общевойсковой характер с применением гаубиц, танков и самолетов, а также киберпространства и, конечно же, БПЛА", - заключил глава Минобороны ФРГ.