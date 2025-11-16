Telegraph: экс-заместитель готовит заговор против премьера Британии

Анджела Рэйнер предлагает некоторым депутатам Палаты министерские посты в обмен на поддержку, сообщают источники газеты

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель премьер-министра Великобритании и лидера правящей Лейбористской партии Анджела Рэйнер готовит заговор против главы правительства Кира Стармера, который до недавнего времени был ее начальником. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

По их данным, Рэйнер уже предлагает некоторым депутатам Палаты общин (нижней палаты парламента) министерские посты в своем будущем кабинете в обмен на поддержку. Издание указало, что политик точно сможет привлечь на свою сторону профсоюзы и опереться на представителей левого крыла Лейбористской партии. При этом источник, близкий к Рэйнер, назвал бредовыми сообщения о якобы готовящемся заговоре.

Рэйнер подала в отставку с постов заместителя премьер-министра, министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании и заместителя лидера Лейбористской партии 5 сентября в свете скандала с неуплатой гербового сбора при покупке квартиры на юге Англии. Она занимала должность замглавы лейбористов с 2020 года, а в правительстве работала после победы партии на выборах в июле 2024 года. В момент отставки газета Financial Times писала, что уход Рэйнер, выражавшей интересы левого крыла Лейбористской партии, ослабит кабмин, а положение самого Стармера сделает более шатким.

11 ноября вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что глава Минздрава Соединенного Королевства Уэз Стритинг намерен сместить Стармера с поста премьера. По информации ее источников, процесс против лидера лейбористов и главы правительства может быть запущен после презентации бюджетного послания в конце ноября, в котором, как ожидается, будут содержаться меры по повышению налогов на доходы физических лиц, добавленную стоимость или социальное страхование в нарушение предвыборных обещаний. Сам Стритинг эти слухи опроверг.

Публикации о возможной отставке Стармера в ближайшие полгода стали появляться на фоне низких рейтингов премьера. Согласно социологическому исследованию компании Ipsos, его деятельность одобряют лишь 20% опрошенных, а 60% относятся к ней негативно. Это самый большой отрицательный рейтинг среди крупных британских политиков. Ранее газета The Daily Mail писала со ссылкой на источники, что "среди депутатов-лейбористов сложился консенсус" относительно того, что Стармер "бесполезен не только в политике, но и в государственном управлении".

Как следует из последнего опроса Ipsos, наибольшей поддержкой британских избирателей пользуется правопопулистская партия Reform UK (33%). За Лейбористскую партию готовы отдать голос лишь 18% респондентов, что является самым низким показателем со времен финансового кризиса 2008-2009 годов.