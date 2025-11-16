Экс-чиновник не исключил изменения курса США из-за скандала в Киеве

Бывший участник переходной команды президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отметил, что коррупционный скандал на Украине заставляет задуматься о дальнейших действиях Белого дома

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Коррупционный скандал на Украине заставляет задуматься над тем, приведет ли он к серьезному пересмотру курса Вашингтона в отношении Киева, или власти США просто закроют глаза на происходящее. Такое мнение высказал ТАСС бывший участник переходной команды американского президента Дональда Трампа в ответ на просьбу сообщить, способен ли упомянутый скандал повлечь за собой существенные изменения в политике Вашингтона.

"Услышав о недавних увольнениях министров на Украине, можно только задаться вопросом, приведет ли этот скандал к серьезному пересмотру политики [Вашингтона в отношении Киева], или же реакция будет эквивалентна коллективному пожатию плечами [в США] со словами "ну, просто еще один обычный день в мировой политике", - заявил представитель Республиканской партии. Он в прошлом работал на высоких постах в американском правительстве при нескольких республиканских администрациях, в том числе в аппарате Белого дома.

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Владимира Зеленского", министра юстиции Германа Галущенко, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также в компании "Энергоатом". Предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, а также ряду бизнесменов, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался финансовыми махинациями. По данным следствия, было отмыто около $100 млн.

12 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в связи с коррупционным скандалом в Верховную раду направлены заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.