Мадуро: народ Венесуэлы готов к защите от угроз и преступной агрессии

Президент Боливарианской Республики призвал население восточных штатов "к народному военно-полицейскому единству и организации постоянной охраны" прибрежных территорий

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности народа страны противодействовать агрессии и осудил военные учения Тринидада и Тобаго, которые несут угрозу мира в Карибском регионе.

"Народ [Венесуэлы] активен и готов защищать нашу родину от любых угроз и преступной агрессии", - сказал Мадуро на митинге Боливарианских комплексных базовых комитетов (CBBI), который транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

Президент подчеркнул, что одной из главных задач CBBI является "подготовка к защите своей улицы, квартала и сообщества под единственным лозунгом - мир". Он сообщил, что "данный план называется "Мир, Мир, Мир", и произнес эти слова на английском языке.

Мадуро осудил решение Тринидада и Тобаго вновь провести военные учения в непосредственной близости от побережья Венесуэлы. "Правительство Тринидада и Тобаго снова безответственно объявило о военных учениях в своих территориальных водах перед венесуэльским штатом Сукре, что несет угрозу Венесуэле и миру в Карибском регионе", - указал президент. Он уточнил, что учения пройдут 17-20 ноября.

Венесуэльский лидер призвал население восточных штатов "к народному военно-полицейскому единству и организации постоянной охраны" прибрежных территорий. Глава государства подчеркнул, что все общественные, социальные, политические и полицейские силы не должны поддаваться на провокации, а должны "решительно потребовать отвода империалистических кораблей" от берегов Венесуэлы и прекращения военных угроз в отношении республики.

Об американских угрозах Венесуэле

Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 11 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 11 ноября Трампу были представлены обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям, после изучения которых американский лидер заявил журналистам, что сформировал мнение о действиях, которые Вашингтону следует предпринять в отношении Венесуэлы.