На Западном берегу уничтожили бросившего в солдат ЦАХАЛ взрывчатку палестинца

Инцидент произошел во время проведения операции Армии обороны Израиля в районе Наблуса

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали палестинского радикала, бросившего в них взрывчатку, в районе города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ проводил операцию в районе Наблуса, в ходе которой террорист бросил взрывное устройство в сторону солдат. Военнослужащие открыли ответный огонь и ликвидировали террориста", - говорится в заявлении.

"Пострадавших среди военнослужащих нет", - отметили в пресс-службе.