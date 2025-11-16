Алиев заявил о завершении строительства Зангезурского коридора в Азербайджане

Транспортная артерия будет проложена через Сюникскую область Армении и свяжет основную часть Азербайджана с Нахичеванью

Президент Азербайджана Ильхам Алиев © Сергей Савостьянов/ POOL/ ТАСС

ТАШКЕНТ, 16 ноября. /ТАСС/. Азербайджан завершает строительство Зангезурского коридора на своей территории. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая на седьмой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

Зангезурский коридор или "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" - транспортная артерия, которая будет проложена через Сюникскую область Армении и свяжет основную часть Азербайджана с Нахичеванью.

"Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению. Железная дорога пропускной способностью 15 млн тонн на начальном этапе станет важной артерией Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут - прим. ТАСС). Также близится к завершению и строительство автомагистрали, которая будет частью Зангезурского коридора", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана также отметил стратегическое значение развития Среднего коридора для его страны и государств Центральной Азии. Он сообщил, что за последние три года грузоперевозки по этому маршруту через Азербайджан увеличились на 90%, а сроки поставок грузов значительно сократились.

"Совместные усилия по модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, синхронизация и цифровизация таможенных процедур открывают широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок, укрепления экономической устойчивости и расширения взаимодействия на международных рынках", - подчеркнул Алиев.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".