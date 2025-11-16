Стубб призвал поддерживать Украину, несмотря на коррупционный скандал

Президент Финляндии отметил, что Владимир Зеленский должен как можно скорее разобраться с обвинениями в получении взяток и хищениях

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб призвал Европу продолжать поддерживать Украину, несмотря на разгоревшийся коррупционный скандал. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По его информации, Стубб отметил, что Владимир Зеленский должен как можно скорее разобраться с обвинениями в получении взяток и хищениях. Тем не менее президент Финляндии призвал европейских лидеров рассмотреть возможность увеличения финансовой и военной поддержки Киева.

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, временно отстраненного от исполнения обязанностей главы Минюста Германа Галущенко, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также в компании "Энергоатом". Предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, а также ряду бизнесменов, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался финансовыми махинациями. По данным следствия, было отмыто около $100 млн.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в связи с коррупционным скандалом в Верховную раду направлены заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.