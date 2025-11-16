Bild: ФРГ инвестирует €100 млн в защиту от беспилотников

Новое подразделение защиты от БПЛА, как отмечает газета, приступит к работе в декабре

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии в краткосрочной перспективе инвестирует €100 млн в современную защиту от беспилотников. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По информации издания, бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) одобрил финансирование плана противодействия БПЛА. Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт разработал концепцию для этой цели совместно с Федеральной полицией Германии. Задача заключается в том, чтобы обнаруживать, перехватывать и сбивать беспилотники.

Новое подразделение защиты от БПЛА (130 дополнительных полицейских), как отмечает газета, приступит к работе в декабре. Планируется разместить их вокруг столицы, крупных аэропортов и других объектов, имеющих важное значение для безопасности. Благодаря вертолетам их можно быстро развернуть по всей стране.

Власти намерены закупить, среди прочего, оборудование для глушения и беспилотники-перехватчики. План также предусматривает расширение правовых полномочий.

В будущую среду кабинет министров ФРГ планирует обсудить новый закон о безопасности воздушного движения. Планируется, что Бундесвер (ВС ФРГ) будет оказывать административную помощь полиции в защите от БПЛА. Вооруженные силы смогут применять оружие против опасных БПЛА, если риск серьезного ущерба особенно высок. "Дроны и растущее число кибератак представляют собой новую гибридную угрозу, на которую мы решительно реагируем. Мы совершенствуем нашу защиту от цифровой угрозы в интернете и угрозы дронов с воздуха", - заявил Bild глава МВД ФРГ.

Пролеты беспилотников нарушали работу гражданских объектов Германии несколько раз за последние месяцы. Как говорится в конфиденциальном отчете Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) от августа 2025 года, было зафиксировано 536 подозрительных случаев обнаружения дронов в течение трех месяцев. 3 октября аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за появления нескольких БПЛА. Как сообщала газета Bild, в тот же день система обнаружения федеральной полиции зафиксировала нарушение воздушного пространства в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне. Из-за появления неизвестных БПЛА в разное время также была временно нарушена работа аэропортов Берлина, Бремена и Ганновера.