МИД Франции: Украина должна бороться с коррупцией ради поддержки от ЕС

Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз "не потерпит распространения коррупционных практик внутри себя"

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Украина должна быть бескомпромиссной в борьбе с коррупцией, если рассчитывает на поддержку Европейского союза (ЕС) и намерена вступить в него. Об этом в эфире телеканала France Info заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отвечая на вопрос о коррупционном скандале на Украине.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

"Борьба с коррупцией в любых формах - это абсолютный приоритет Европейского союза. И чтобы рассчитывать на долгосрочную поддержку ЕС и продолжать путь к вступлению в него, нужно быть бескомпромиссным", - подчеркнул глава французского внешнеполитического ведомства.

Комментируя вопрос продолжения процесса евроинтеграции Украины, он уточнил, что "ЕС не потерпит распространения коррупционных практик внутри себя".

10 ноября независимые от офиса Владимира Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, бывшего на момент расследуемых событий главой Минэнерго, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать фрагменты разговоров в квартире Миндича, в ходе которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения по этому делу были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение было предъявлено бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, которого также называют человеком из ближнего окружения Зеленского. Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны.