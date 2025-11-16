Париж намерен развивать сотрудничество с Киевом в производстве БПЛА

Впервые организуют встречу украинских и французских производителей беспилотников, сообщил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Франция намерена развивать сотрудничество с Украиной в вопросах производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в эфире телеканала France Info заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.

"Мы впервые организуем [в понедельник] в Париже встречу украинских и французских производителей беспилотников, чтобы расширить сотрудничество между нашими странами в этом вопросе", - сказал глава французского внешнеполитического ведомства.

Владимир Зеленский 17 ноября посетит Францию, где встретится с президентом республики Эмманюэлем Макроном. Планируется обсуждение оборонного сотрудничества и подписание соглашений, содержание которых пока не раскрывается.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит ход специальной военной операции.