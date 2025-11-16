Reuters: Абрамовичу разрешили выдвинуть обвинения против властей острова Джерси

По данным агентства, бизнесмен обвиняет власти в преступном сговоре

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Российскому бизнесмену Роману Абрамовичу разрешили подать иск против властей острова Джерси (Великобритания) с обвинением в преступном сговоре на фоне расследования по делу о коррупции и отмывании денег со стороны острова против миллиардера. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя бизнесмена.

"Ранее в этом году господину Абрамовичу было разрешено выдвинуть против правительства Джерси обвинения в преступном сговоре", - заявил представитель Абрамовича.

В сентябре издание The Guardian сообщило, что власти острова Джерси якобы ведут уголовное расследование в отношении Абрамовича. Комментируя эту публикацию, представитель бизнесмена сказал: "Тем не менее с сожалением констатируем, что издание The Guardian решило нарушить права господина Абрамовича и опубликовать эти ничем не подтвержденные, вводящие в полное заблуждение и дискредитирующие его репутацию утверждения".

8 сентября представитель бизнесмена заявил ТАСС, что уголовных производств, связанных с Романом Абрамовичем, не ведется.

Согласно документам, на которые ссылается The Guardian, власти Джерси хотят изучить происхождение первоначального капитала бизнесмена.