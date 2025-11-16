Греция и Украина договорились сотрудничать в разработке морских БПЛА

Также стороны признали важность кибербезопасности

АФИНЫ, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и находящийся с визитом в Афинах Владимир Зеленский обсудили сотрудничество в оборонной сфере и договорились о взаимодействии в разработке и использовании морских беспилотных аппаратов. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По итогам встречи было распространено совместное заявление, в котором, в частности, говорится, что "стороны договорились углубить оборонное сотрудничество с акцентом на укрепление безопасности в морской сфере, включая сотрудничество в разработке и использовании морских беспилотных аппаратов, проведение совместных учений и обучение по морским беспилотным системам, а также расширение обмена информацией о морских угрозах".

В документе также отмечается, что "обе стороны признали важность кибербезопасности и договорились разрабатывать совместные инициативы по усилению защиты критически важной инфраструктуры и противодействию кибератакам и гибридным угрозам, направленным против обеих стран".

Согласно документу, Греция подтвердила свою "приверженность поддержке Украины на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая ее будущее вступление в Европейский союз".

"В этом контексте стороны будут укреплять сотрудничество в оборонной промышленности, включая совместные проекты".