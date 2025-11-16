Филиппо назвал неприемлемой возможную передачу Rafale Киеву

Лидер французской партии "Патриоты" напомнил о коррупционном скандале вокруг Владимира Зеленского

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо © Prezat Denis/ ABACA via Reuters Connect

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал неприемлемым возможное решение президента Франции Эмманюэля Макрона о передаче истребителей Rafale Киеву на фоне коррупционного скандала вокруг Владимира Зеленского.

"[Это] четырежды неприемлемо: это поддерживает войну вместо стремления к миру, раздирает нашу армию до костей, губит нас, а также подпитывает коррупцию в разгар коррупционного скандала вокруг Зеленского!" - написал политик в X, сообщив, что президент Франции может во время намеченного на 17 ноября визита Зеленского в Елисейский дворец объявить о передаче истребителей Украине.

Ранее Филиппо заявил, что, по его мнению, Зеленский оказался замешан "в самом громком коррупционном скандале" в истории Украины.