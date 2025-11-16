Коломойский усомнился, что Миндич возглавлял коррупционную схему

По мнению олигарха, украинский юизнесмен сбежал из страны в страхе за свою жизнь

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Тимур Миндич, которого следствие называет координатором масштабной коррупционной схемы, где были задействованы бывшие и действующие министры, сбежал с Украины, опасаясь, что его могут убить. Такое мнение выразил украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов).

"Ну, он идиот. То, что ему приписывают, - он никакой не главарь мафии, он чистый черт. <...> А может, подумал, что если не уедет, так они его где-нибудь, этого... того… <...> и все, в конце года: нет тела - нет дела", - приводит слова Коломойского издание "Страна".

Ранее Коломойский уже называл Миндича "стрелочником". Сам олигарх два года находится в СИЗО, против него выдвинуто несколько обвинений в мошенничестве и отмывании средств, а также в попытке организации заказного убийства.

Ранее "Страна" писала, что Коломойский мог передать следствию значительный объем информации по делу Миндича. Сообщалось, что в течение нескольких недель перед обнародованием информации по операции антикоррупционных органов Коломойский часто выезжал на допросы и "возвращался в хорошем настроении", звонил знакомым, рассказывая, что "Зеленскому скоро конец".

Дело Миндича

10 ноября независимые от офиса Владимира Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у Миндича, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны.