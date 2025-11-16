Компартия Греции осудила сделки с Зеленским по втягиванию в конфликт

Партия также отметила, что кабмин "слишком долго использует турецкое вторжение и оккупацию Кипра как предлог для помощи реакционному правительству" главы киевского режима

АФИНЫ, 16 ноября. /ТАСС/. Компартия Греции (КПГ) осудила договоренности греческого правительства с Владимиром Зеленским по втягиванию Афин в конфликт России и Украины и общую энергетическую войну. Об этом говорится в заявлении пресс-службы КПГ после встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с Зеленским.

"Не успели американские торговцы сверхдорогим сжиженным природным газом (СПГ) покинуть Грецию, как прибыл покупатель, которым является не кто иной, как глава реакционного и коррумпированного режима Украины, который вместе с США, НАТО и ЕС втянул свой народ в кровавую войну с Россией. Правительство Мицотакиса продолжает все глубже втягивать нашу страну в эту бойню и в общую энергетическую войну и конкуренцию при существенной поддержке всех евроатлантических [политических] партий в угоду корыстным интересам капитала, получающего от этого многократную выгоду", - подчеркнули в партии.

По ее словам, "то же самое произойдет и <...> с бизнесом, который планируется вокруг "восстановления" разрушенной Украины, в отношении которого греческие бизнес-группы уже потирают руки".

Партия также отметила, что "греческое правительство слишком долго использует турецкое вторжение и оккупацию Кипра как предлог для помощи реакционному правительству Зеленского и продвижения евроатлантических планов, одновременно поддерживая террористическое государство Израиль, которое применяет те же оккупационные методы, что и Турция, например, строительство незаконных поселений".

В связи с визитом Зеленского греческая полиция запретила собрания и митинги в центре Афин, а также вблизи посольства Украины, объяснив такое решение соображениями безопасности.