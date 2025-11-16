В Германии заявили о стремлении к диалогу с КНР для решения проблем

Вице-канцлер страны Ларс Клингбайль подчеркнул необходимость честной конкуренции и расширения доступа германских компаний на рынки

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ стремится к переговорам с Китаем для поиска решений актуальных вызовов.

"Мы стремимся к диалогу с Китаем для поиска решений насущных проблем, несмотря на растущую международную напряженность", - заявил Клингбайль перед вылетом в Пекин. Его слова приводит агентство DPA. В КНР он планирует, среди прочего, обсудить вопросы более интенсивного сотрудничества в финансовом секторе и улучшение доступа германских компаний на рынки, а также конфликт на Украине. "Китай играет решающую роль в завершении этой войны", - утверждал вице-канцлер ФРГ.

В то же время он подчеркнул необходимость честной конкуренции и расширения доступа германских компаний на рынки. "Доступ к критически важному сырью и сокращение избыточных китайских мощностей в таких секторах, как сталелитейная промышленность и электромобильность, имеют первостепенное значение для экономики и рабочих мест в Германии", - сказал вице-канцлер. "Мы не боимся конкуренции, но она должна быть честной", - заключил политик.

Клингбайль, занимающий пост сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), станет первым членом нового правительства ФРГ, который посетит Китай.

24 октября министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отложил визит в Китай. В МИД ФРГ пояснили, что "китайская сторона не смогла подтвердить какие-либо встречи, помимо переговоров с министром иностранных дел Китая". В свою очередь официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя отмену визита германского министра в Китай, заявил, что Пекин и Берлин должны придерживаться равноправного взаимовыгодного сотрудничества для продвижения двусторонних отношений в правильном направлении.