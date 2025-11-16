В Казахстане объявили в розыск блогера Mellstroy

По какому делу разыскивают блогера, не уточняется

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 16 ноября. /ТАСС/. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск блогера Андрея Бурима, более известного под псевдонимом Mellstroy. Об этом говорится в материалах на портале органов правовой статистики Генпрокуратуры Казахстана.

Согласно материалам, розыск ведет столичный департамент экономических расследований агентства, дело также зарегистрировано в Астане. При этом по какому делу разыскивают блогера, не уточняется.

Каналы Бурима в ноябре были признаны экстремистскими материалами в Белоруссии. МВД России также разыскивает блогера по уголовной статье.

Блогер осенью 2020 года в апартаментах комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил девушку лицом об стол и оттолкнул ее, она упала на пол. Девушка подала заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело. Блогера осудили на полгода исправительных работ.