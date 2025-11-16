DPA: в ФРГ отменили аукцион по продаже предметов, связанных с Холокостом

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Вызвавший серьезные дискуссии аукцион по продаже предметов, связанных с Холокостом, который должен был начаться 17 ноября в городе Нойс в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе ФРГ, отменен. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на правительство региона.

По его данным, глава аукционного дома сообщил об отмене аукциона по телефону начальнику Государственной канцелярии федеральной земли Натанаэлю Лимински (ХДС). В воскресенье вызвавшие споры лоты исчезли из онлайн-предпросмотра аукционного дома, указывает агентство.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подверг резкой критике аукцион. "Это просто неприемлемо, и должно быть ясно, что у нас есть этические обязательства перед жертвами, чтобы не допускать подобных случаев", - заявил Вадефуль. Он обсудил со своим польским коллегой Радославом Сикорским этот "возмутительный процесс". Глава МИД ФРГ подчеркнул, что они "полностью согласны с тем, что подобная попытка нажиться на преступлениях Холокоста отвратительна и должна быть пресечена". "Мы отметили, что аукцион, по всей видимости, больше не запланирован на завтра, и что предметы также исчезли с сайтов", - указал Вадефуль. "Однако я ожидаю расследования этого вопроса и принятия мер для недопущения проведения подобного аукциона в Германии", - резюмировал он.

Ранее аукцион раскритиковали в Международном комитете Освенцима. Исполнительный вице-председатель комитета Кристоф Хойбнер заявлял, что продажа личных документов, принадлежащих жертвам нацизма, по мнению переживших Холокост и их родственников, является "циничным и бесстыдным предприятием". Страдания всех тех, кого преследовали и убивали нацисты, эксплуатируются в коммерческих целях, указывал он. Хойбнер добавил, что документы, связанные с репрессиями и Холокостом, принадлежат семьям жертв. Их следует выставлять в музеях или на мемориальных выставках, а не превращать в простой товар, резюмировал он.

Аукционный дом планировал провести аукцион под названием "Система террора. Том II. 1933-1945" 17 ноября. По данным Международного комитета Освенцима, среди выставленных на продажу предметов были письма из концентрационных лагерей, карточки гестапо. Многие предметы содержали личную информацию и имена жертв. Согласно онлайн-каталогу, на аукцион также были выставлены антисемитский пропагандистский плакат, документы о принудительной стерилизации и звезда Давида с одежды евреев из концлагеря Бухенвальд.