Депутат Рады Железняк: рейтинг Зеленского за неделю упал примерно на 40%

По данным парламентария, рейтинг Владимира Зеленского составляет менее 20%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Рейтинг Владимира Зеленского за последнюю неделю снизился примерно на 40% и сейчас составляет менее 20%. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на данные закрытых социологических исследований, которые были проведены сразу после коррупционного скандала с "пленками Миндича".

"У Зеленского в социсследованиях, что я видел, рейтинг ниже 20%", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна".

По его словам, рейтинг "за неделю обвалился процентов на 40%, это точно". Кроме того, отметил Железняк, сейчас рейтинг недоверия Зеленскому значительно превышает рейтинг доверия.

Источники информации парламентарий не привел.