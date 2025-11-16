Депутат Рады Железняк: рейтинг Зеленского за неделю упал примерно на 40%
18:50
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Рейтинг Владимира Зеленского за последнюю неделю снизился примерно на 40% и сейчас составляет менее 20%. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на данные закрытых социологических исследований, которые были проведены сразу после коррупционного скандала с "пленками Миндича".
"У Зеленского в социсследованиях, что я видел, рейтинг ниже 20%", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна".
По его словам, рейтинг "за неделю обвалился процентов на 40%, это точно". Кроме того, отметил Железняк, сейчас рейтинг недоверия Зеленскому значительно превышает рейтинг доверия.
Источники информации парламентарий не привел.