В Пентагоне назвали беспилотники угрозой масштаба всего человечества

Министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл подчеркнул, что задача по разработке систем защиты от дронов "отличается от всего, чем приходилось заниматься раньше"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. США исходят из того, что беспилотники представляют собой угрозу масштаба всего человечества. Такую позицию изложил в эфире телеканала CBS министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.

По его словам, задача по разработке систем защиты от беспилотников, выполнение которой поручено Сухопутным войскам США, "отличается от всего, чем приходилось заниматься раньше". "Это самодельные взрывные устройства. Они дешевые, их можно распечатать дома на 3D-принтере, они очень легко пересекают границу", - отметил Дрисколл.

"Это угроза масштаба всего человечества", - подчеркнул он, предложив при этом обратить внимание на "размах и скорость разрушений из-за дронов" в условиях украинского кризиса. "Мы как федеральное правительство должны занимать лидирующие позиции по этому (противодействию БПЛА - прим. ТАСС). Но я настроен оптимистично и считаю, что мы все делаем правильно", - заявил министр Сухопутных войск.

По его словам, для защиты от БПЛА "нужны все виды многослойной обороны". "Одного решения недостаточно, если вы пытаетесь просто подавить их. Если взглянуть на то, что происходит на Украине, то там начали применять кабельные беспилотники, и подавлять их средствами радиоэлектронной борьбы невозможно. Поэтому в дело вновь возвращаются сеткометы", - подчеркнул Дрисколл, отметив, что Пентагон рассматривает возможность применения в этих целях "всех решений и устройств".

В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управление должно ускорить разработку и тестирование американских технологий с целью наращивания производства и экспорта дронов. Кроме того, он распорядился усилить защиту от современных БПЛА. В июле телеканал Fox News сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился ускорить производство и развертывание беспилотников, пытаясь опередить Россию и Китай в этой сфере. Трамп не раз отмечал, что ВС США изучают опыт применения беспилотников в ходе боевых действий на Украине.