Al Hadath: в Ливане ликвидировали двоих командиров "Хезболлах"

По информации телеканала, Мухаммед Швейях и Радван Хашшаб находились в машине, по которой израильский БПЛА выпустил ракеты

БЕЙРУТ, 16 ноября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по югу Ливана, в результате погибли два члена военного руководства шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, командиры сил сопротивления Мухаммед Швейях и Радван Хашшаб находились в автомобиле, по которому израильский дрон выпустил ракеты. Инцидент произошел в поселке Эль-Мансури в пограничном округе Тир. После удара беспилотника машина загорелась, находившиеся в ней военные руководители умерли от полученных ранений.

3 ноября во время атаки израильского БПЛА на город Набатия был ликвидирован один из командиров диверсионного формирования "Радван" Мухаммед Али Хадид. 10 ноября в районе Сайды погиб член руководства "Хезболлах" Самир Али Факих, который возглавлял благотворительную ассоциацию "Слуги имама Хусейна".

По данным Минздрава республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 5 тыс. нападений на территорию Ливана. Жертвами атак и обстрелов стали 309 человек, 598 получили ранения.