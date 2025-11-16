RMF24: Эпштейн критиковал теории причастности РФ к авиакатастрофе под Смоленском

Американский финансист назвал такие предположения "теориями заговора"

Редакция сайта ТАСС

Последствия крушения самолета под Смоленском в 2010 году © ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Американский финансист Джеффри Эпштейн подвергал критике теории о причастности России к авиакатастрофе под Смоленском 2010 года. Об этом 16 ноября сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой на опубликованные письма.

"Эти теории заговора - это заблуждение и оскорбление памяти жертв авиакатастрофы , включая покойного президента. Как поляк, который хотя бы немного знаком с польской политикой и экономикой, и как журналист, ежедневно следящий за мировой политикой и событиями, я глубоко разочарован количеством людей, которые цепляются за эти теории заговора, а ученым и специалистам, продвигающим подобные идеи, должно быть стыдно", - приводит радиостанция слова Эпштейна.

Он отметил отсутствие доказательств причастности России к произошедшей авиакатастрофе, как и теории о возможной ответственности премьер-министра Польши Дональда Туска. Он подчеркнул, что трагедия не принесла бы ни РФ, ни Туску никакой выгоды.

Лайнер Ту-154М польского правительственного авиаотряда разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившиеся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского и его супругу Марию. В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна названы ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.