В Палестине полагают, что миротворцы в Газе должны подчиняться только ООН

В противном случае подобные подразделения могут превратиться в оккупантов, убеждены представители палестинских фракций

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. Палестинские фракции, включая движение ХАМАС, считают, что миротворческие силы в секторе Газа должны будут подчиняться только ООН, в противном случае эти силы превратятся в оккупантов. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ХАМАС.

"В резолюции (распространенной среди членов Совета Безопасности ООН - прим. ТАСС) миротворческому контингенту отводится роль оккупационных сил, которые должны будут взаимодействовать с Израилем. Мы полагаем, что любые международные силы должны будут полностью подчиняться ООН и действовать исключительно в координации с палестинскими госинститутами в Газе", - говорится в сообщении. Представители фракций также высказались против разоружения группировок, действующих в Газе, и создания в анклаве иностранных военных баз - подобное, утверждает ХАМАС и его союзники, будет расценено как "непосредственное нарушение суверенитета" сектора.

Полный перечень палестинских движений и группировок, представители которых поставили свои подписи под документом, не приводится.

17 ноября Совет Безопасности проголосует по подготовленному США проекту резолюции по сектору Газа. Как сообщило ранее американское постпредство при ООН, документ включает положения в поддержку "международных стабилизационных сил" и обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без ХАМАС".

14 ноября постоянное представительство России при ООН проинформировало, что РФ была вынуждена подготовить альтернативный проект резолюции по Газе, который предусматривает поручение генеральному секретарю всемирной организации подготовить доклад Совету Безопасности с опциями по выполнению соответствующих положений плана президента США Дональда Трампа. В дипмиссии также подчеркнули, что ключевое значение имеет сохранение наработанной за долгие десятилетия международно-правовой базы по ближневосточному урегулированию на основе формулы "двух государств".