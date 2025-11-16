Жанетт Хара и Хосе Антонио Каст лидируют на выборах президента Чили

За каждого из кандидатов проголосовали более 20% избирателей, показали результаты подсчета бюллетеней с 15,04% участков

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноября. /ТАСС/. Кандидат от правящего альянса Жанетт Хара и Хосе Антонио Каст из консервативной Республиканской партии лидируют на выборах президента Чили. Об этом свидетельствуют результаты, которые опубликовала избирательная служба страны после подсчета голосов с 15,04% участков.

За Хару проголосовали 26,17%, за Каста - 24,87%. Третье место с 18,16% занимает Франко Париси из правоцентристской "Партии людей".

Для победы в первом туре кандидату нужно получить абсолютное большинство голосов. Если ни одному из претендентов не удастся добиться этого результата, 14 декабря пройдет второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие больше всего голосов.

О кандидатах

Хара, являющаяся членом Коммунистической партии Чили, возглавляла министерство труда и социального страхования в правительстве действующего президента Габриэля Борича, который не мог баллотироваться на второй срок подряд. Ее программа фокусируется на улучшении условий труда и помощи малому бизнесу. Как и другие кандидаты, в условиях роста преступности в Чили за последние годы Хара обещает принять меры для улучшения ситуации в сфере безопасности, в том числе за счет модернизации полиции, строительства тюрем и развертывания вооруженных сил для защиты границ и борьбы с незаконной миграцией.

Каст был соперником Борича во втором туре выборов президента в декабре 2021 года, однако уступил ему 11 процентных пунктов. Политик обещает снизить налоговую ставку на прибыль корпораций, сократить государственные расходы и усилить контроль границ для борьбы с нелегальной миграцией.

В ходе дебатов в мае Хара заявляла, что для Чили было бы полезным вступление в БРИКС. Однако в октябре, отвечая на прямой вопрос о том, хочет ли она, чтобы страна присоединились к группе, политик отметила, что сегодня "мировая геополитика сильно влияет" на решения, которые должен будет принимать следующий президент Чили, и что, по ее мнению, южноамериканская страна должна развивать отношения сразу по трем направлениям - США, Китай и Евросоюз.

Каст в свою очередь выступал с критикой решения Борича по приглашению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы посетить саммит БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро в июле. Консервативный политик также открыто заявлял, что поддержал бы военную операцию США в Венесуэле. Хара же, хотя и выступает с критикой президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, заявила, что "не поддержит любое военное вторжение в другую братскую страну".