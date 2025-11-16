Жанетт Хара и Хосе Антонио Каст выходят во второй тур выборов президента Чили

За Хару проголосовали 26,58%, за Каста - 24,32%

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноября. /ТАСС/. Кандидат от правящего альянса Жанетт Хара и Хосе Антонио Каст из консервативной Республиканской партии лидируют на выборах президента Чили, но ни один из них не набирает достаточного количества голосов для победы в первом туре. Об этом свидетельствуют результаты, которые опубликовала избирательная служба страны после подсчета голосов с 52,39% участков.

За Хару проголосовали 26,58%, за Каста - 24,32%. Третье место с 18,84% занимает Франко Париси из правоцентристской "Партии людей".

Свое поражение признала Эвелин Маттеи из правоцентристской коалиции "Чили, вперед!", занимающая пятое место с 13,25%. Выступая перед сторонниками, она также заявила, что направляется в штаб Каста, чтобы поздравить его с выходом во второй тур. Четвертое место занимает Йоханнес Кайзер из крайне правой Национально-либертарианской партии.

Для победы в первом туре кандидату нужно было получить абсолютное большинство голосов. Второй тур пройдет 14 декабря.

О кандидатах

Хара, являющаяся членом Коммунистической партии Чили, возглавляла министерство труда и социального страхования в правительстве действующего президента Габриэля Борича, который не мог баллотироваться на второй срок подряд. Ее программа фокусируется на улучшении условий труда и помощи малому бизнесу. Как и другие кандидаты, в условиях роста преступности в Чили за последние годы Хара обещает принять меры для улучшения ситуации в сфере безопасности, в том числе за счет модернизации полиции, строительства тюрем и развертывания вооруженных сил для защиты границ и борьбы с незаконной миграцией.

Каст был соперником Борича во втором туре выборов президента в декабре 2021 года, однако уступил ему 11 процентных пунктов. Политик обещает снизить налоговую ставку на прибыль корпораций, сократить государственные расходы и обеспечить закрытие границ от нелегальной миграции.

В ходе дебатов в мае Хара заявляла, что для Чили было бы полезным вступление в БРИКС. Однако в октябре, отвечая на прямой вопрос о том, хочет ли она, чтобы страна присоединились к группе, политик отметила, что сегодня "мировая геополитика сильно влияет" на решения, которые должен будет принимать следующий президент Чили, и что, по ее мнению, южноамериканская страна должна развивать отношения сразу по трем направлениям - США, Китай и Евросоюз.

Каст в свою очередь выступал с критикой решения Борича по приглашению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы посетить саммит БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро в июле. Консервативный политик также открыто заявлял, что поддержал бы военную операцию США в Венесуэле. Хара же, хотя и выступает с критикой президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, заявила, что "не поддержит любое военное вторжение в другую братскую страну".