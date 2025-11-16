Япония направит в КНР дипломата на фоне конфликта из-за слов премьера о Тайване

В Китай поедет глава департамента Азии и Океании японского МИД Масааки Канаи

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Япония приняла решение направить в Китай высокопоставленного дипломата для урегулирования конфликта, возникшего между двумя государствами после слов премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване и острой реакции на них Пекина. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что 17 ноября с визитом в Китай направится глава департамента Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи. Ожидается, что 18 ноября у него пройдут переговоры с китайской стороной по сложившейся ситуации.

Ранее Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Кроме того, генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Японские СМИ сообщали, что в целом правительство страны хотело бы избежать дальнейшей эскалации отношений с Китаем, но считает необходимым принять меры в ответ на слова Сюэ Цзяня. За необходимость решительного ответа на высказывания китайского дипломата выступают как правящая Либерально-демократическая партия, так и японские оппозиционные партии.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань - это один из регионов КНР.