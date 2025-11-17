Трамп заявил о поддержке законопроекта о санкциях против стран - партнеров РФ

Президент США допустил, что в этот список попадет Иран

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает продвигаемый членами американского Конгресса законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран, и допустил, что в список будет включен Иран.

"Я слышал об этом, и меня это устраивает, - сказал американский лидер журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом из Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон. - Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран".

По словам главы Белого дома, предложение добавить в законопроект рестрикции в отношении Ирана исходило от него.

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной ранее на портале Responsible Statecraft, что "страной, которой будет нанесен наибольший ущерб" в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты - "как в экономическом, так и в стратегическом плане".