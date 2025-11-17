Трамп: руководство Венесуэлы рассчитывает на переговоры с США

О чем будет диалог, президент США не уточнил

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп утверждает, что руководство Венесуэлы рассчитывает на переговоры с США. С таким заявлением он выступил во время общения с журналистами перед вылетом в Вашингтон из штата Флорида 16 ноября.

"Возможно, у нас состоятся дискуссии. Возможно, у нас состоится обсуждение с [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро. Посмотрим, к чему это приведет", - заявил Трамп. На уточняющий вопрос о том, какого рода это могут быть дискуссии, глава Белого дома прямого ответа не дал. "Я не знаю, вы мне скажите", - заявил он жуналистам.

У Трампа также поинтересовались, координируется ли его администрация с Конгрессом США по вопросу возможных действий в отношении Венесуэлы. "Мы бы хотели, чтобы Конгресс был вовлечен", - заявил Трамп. "Мы не обязаны получать их разрешение, но я считаю, что было бы хорошо, если бы они были осведомлены", - добавил он.

Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.

По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 11 ноября Трампу были представлены обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям, после изучения которых американский лидер заявил журналистам, что сформировал мнение о действиях, которые Вашингтону следует предпринять в отношении Венесуэлы.

В пресс-службе Пентагона в ответ на запрос ТАСС отказались комментировать информацию о планах потенциальных операций против Венесуэлы. Военные США также заявили о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями.