Трамп заявил, что избранный мэр Нью-Йорка хочет встретиться с ним в Вашингтоне

Президент США уверен, что сможет "о чем-нибудь договориться" с новым главой мегаполиса Зохраном Мамдани

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани рассчитывает встретиться с ним в Вашингтоне.

"Я бы сказал, что мэр Нью-Йорка хотел бы встретиться с нами, и мы о чем-то договоримся. Он хотел бы приехать в Вашингтон и встретиться. Мы договоримся о чем-нибудь", - заявил Трамп 16 ноября во время общения с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Палм-Бич (штат Флорида), где располагается его поместье Мар-а-Лаго.

Выборы мэра Нью-Йорка состоялись 4 ноября. Трамп призывал жителей мегаполиса голосовать за независимого кандидата Эндрю Куомо и грозил ограничить выделение федеральных средств на нужды Нью-Йорка в случае победы Мамдани, которого он считает коммунистом. Сам же избранный мэр характеризует себя как "демократического социалиста".

5 ноября в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что проявить инициативу и выйти на связь должен именно Мамдани. Американский лидер также сказал, что любит Нью-Йорк и потому хотел бы, чтобы новый мэр преуспевал на своем посту. Вместе с тем Трамп предупредил, что Мамдани следует уважительно относиться к американской администрации.