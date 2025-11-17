Премьер Кубы указал на связь ресурса информации об острове El Toque с США

Платформа регулярно публикует экономическую информацию, в том числе, о черном рынке страны

ГАВАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро заявил о наличии связи цифровой платформы El Toque, которая ежедневно публикует неофициальную информацию об экономике республики, в частности, обменный курс на черном рынке, с Агентством по международному развитию (USAID) и Госдепартаментом США.

"Связь El Toque с Национальным фондом поддержки демократии (NED, признан нежелательным в РФ - прим. ТАСС), USAID и Государственным департаментом [США] подтверждает, что это (имеется в виду ресурс El Toque - прим. ТАСС) - инструмент подрывной деятельности против Кубы и экономического манипулирования, - написал 16 ноября Марреро в X. - Его цель предельно ясна: снизить уровень доходов [кубинского] населения". В другом сообщении в X кубинский премьер указал, что "в рамках правительственной программы Центральный банк Кубы в координации с другими механизмами работает над консолидацией упорядоченного и прозрачного официального валютного рынка, [обменный] курс на котором постепенно будет объективно отражать актуальную ситуацию в экономике" карибской республики.

На прошлой неделе в кубинских СМИ развернулась полемика относительно ресурса El Toque как одного из инструментов влияния правительства США на экономику Кубы с целью дестабилизации конституционного порядка в стране. Президент Мигель Диас-Канель в конце недели отметил в X, что "экономическая война против Кубы направлена на максимальное снижение доходов кубинского народа". "Частью этой стратегии является доказанное финансирование цифровых СМИ, таких как El Toque, направленное на ускорение обесценивания нашей валюты", - подчеркнул он.

В начале года министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявлял о том, что USAID всегда действовало как прикрытие для попыток подорвать конституционный порядок на острове. По его данным, с 2001 по 2006 год USAID выделило $61 млн на 142 незаконных проекта и вида деятельности, направленных против кубинского народа.

3 февраля 2025 года Вашингтон фактически приостановил деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое выделяло значительный объем средств на финансирование международных организаций.