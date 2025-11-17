Conversation: ЕС не верит в победу Украины, поэтому медлит с активами РФ

По мнению источников портала, позиции премьеров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо отражают растущее течение реалистического мышления внутри Евросоюза

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Европейский союз отложил вопрос возможной конфискации замороженных в Европе суверенных активов России, потому что некоторые лидеры сомневаются в возможности победы Украины в конфликте, говорится в публикации на портале The Conversation.

Как считают авторы материала, речь идет не о публичной риторике, однако в вопросе поведения видны признаки реалистичной перекалибровки позиции. По их мнению, дискуссия о замороженных активах РФ стала индикатором для проверки уверенности Брюсселя в долгосрочной жизнеспособности Украины.

По словам авторов, позиции премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо отражают растущее течение реалистического стратегического мышления внутри блока. Даже среди государств, сильнее поддерживающих Киев, увеличивается неопределенность позиции в отношении боевых действий. Например, Франция и Германия продолжают поддерживать Украину, но все больше внимания уделяют дипломатии и "реалистичным ожиданиям".

ЕС пока не оставил Украину, но находится в процессе пересмотра оценки рисков из-за стратегических сомнений. Лидеры Евросоюза больше не уверены в победе Украины, хоть и не говорят об этом вслух, полагают журналисты The Conversation.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - около €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны.