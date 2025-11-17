Die Welt: в НАТО сочли российский "Буревестник" серьезной угрозой

Российское вооружение способно развивать скорость более 900 км/ч, отмечается в докладе Североатлантического альянса

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Новейшее российское вооружение "Буревестник", "Орешник" и "Посейдон" представляют собой серьезную опасность для обороны НАТО. Об этом в пятницу сообщила газета Die Welt со ссылкой на доклад разведки Североатлантического альянса.

В документе отмечается, что "Буревестник" способен развивать скорость более 900 км/ч, обладает высокой маневренностью, большой дальностью полета и мобилен с точки зрения запуска. "Уже существующие проблемы усугубляются дальностью полета и маневренностью крылатой ракеты", - цитирует газета доклад НАТО.

"Орешник", в свою очередь, встревожил западных экспертов неизвестными техническими характеристиками, своей дальностью и возможностью оснащения разными боеголовками, в том числе ядерными: "Возможность поражать цели в любой точке Европы и мобильность носителя обеспечивают высокие шансы на живучесть. Отсутствие ясности в отношении боеголовок создает для НАТО проблемы в сфере обороны", - отмечается в документе.

Die Welt также отдельно подчеркнул комментарии разведки относительно подводных аппаратов "Посейдон", которые "трудно обнаружить и атаковать при действиях на большой глубине", особенно в условиях "дефицита противолодочных торпед с необходимой скоростью и дальностью хода".

О "Буревестнике" и "Посейдоне"

Путин в 2018 году сообщил, что страна разрабатывает виды стратегического оружия, против которых бесполезны системы противоракетной обороны (ПРО). Испытанные Россией крылатая ракета "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" с ядерными силовыми установками используют иные способы доставки к цели специальной боевой части. При этом "Посейдон" мощнее, чем перспективная российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".

26 октября 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом.

Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".

Вскоре после этого Путин, беседуя с ранеными бойцами СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка, сообщил об испытаниях подводного безэкипажного судна "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. "По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует", - констатировал верховный главнокомандующий, добавив, что это оружие обеспечивает безопасность страны на долгосрочную перспективу.

В Кремле отдельно оговорили, что это "не может ни в коей мере трактоваться как ядерные испытания", а также рассчитывают, что данные об этом были корректно доведены до лидера США Дональда Трампа.