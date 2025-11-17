Khmer Times: тайские военные готовят новую атаку на Камбоджу
ХАНОЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Камбоджийские источники в сфере безопасности предупреждают о возможных новых атаках тайских военных на приграничной территории. Об этом сообщила газета Khmer Times.
Источники сообщили изданию, что "тайские солдаты планируют провести атаку в районах Тмар Да и Оплук Дамрей в провинции Поусат 18 ноября". Камбоджийские власти "внимательно следят за ситуацией", информирует газета.
12 ноября тайские военные обстреляли камбоджийскую приграничную деревню Прейчан в провинции Бантей Миенчей, в результате чего погиб один местный житель и еще трое получили тяжелые ранения.
Обострение на границе двух стран зафиксировано через день после того, как Таиланд в одностороннем порядке приостановил выполнение мирной декларации, заключенной в прошлом месяце при посредничестве президента США Дональда Трампа. На такой шаг Бангкок пошел после того, как тайские военнослужащие пострадали в результате взрыва противопехотной мины во время патрулирования на границе, обвинив в ее установке камбоджийскую сторону.
Пномпень эти обвинения категорически отверг, подчеркнув приверженность страны строгому соблюдению Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.